النادي البحري يتلقى درع شرطة دبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تلقى نادي دبي الدولي للرياضات البحرية درعاً تكريمية من القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة في الإدارة العامة لشرطة الموانئ، تقديراً للتعاون القائم بين المؤسستين في العديد من الجوانب والمجالات.

وتسلم أحمد سعيد بن مسحار، رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الدرع من العقيد سعيد سالم سعيد المدحاني، مدير مركز شرطة الموانئ بحضور سيف جمعة السويدي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وأعضاء مجلس الإدارة، المقدم راشد ثاني العايل، رئيس قسم الأمن البحري في شرطة دبي، وجمال زعل بن كريشان، وعيسى محمد الحاج ناصر، وخالد على البلوشي، كما حضر التكريم الذي جرى بمقر مركز شرطة الموانئ في دبي، محمد عبدالله حارب المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، ومحمد عبدالله الشامسي مدير الدعم المؤسسي.

ويأتي هذا التكريم تتويجاً للعلاقات الممتدة والمتواصلة بين النادي والقيادة العامة لشرطة دبي التي ترجمت في كثير من المناسبات، لا سيما خلال المراحل المختلفة لمسابقات وبطولات الموسم الرياضي البحري طوال المواسم الماضية، ومنذ تأسيس النادي؛ الأمر الذي يعزز دور الشراكة المتميزة بين الدوائر الحكومية والمؤسسات الوطنية في الدولة.