«آسيوي الشطرنج» يحتفي بإنجاز منتخب الهند في الأولمبياد العالمي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - احتفى الاتحاد الآسيوي للشطرنج، ومقره أبوظبي، بالإنجاز التاريخي لمنتخب الهند في أولمبياد الشطرنج السريع بحصوله على المركز الأول مناصفة مع المنتخب الروسي لأول مرة، خلال المنافسات التي أقيمت «عن بعد» تحت مظلة الاتحاد الدولي للشطرنج واختتمت أمس بمشاركة قياسية من 170 دولة حول العالم.

واعتبر الشيخ سلطان بن خليفة بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي، أن هذا الإنجاز يحسب للقارة بأسرها، مهنئاً جمهورية الهند حكومة، وشعباً، وأرسل الاتحاد القاري خطابات تهنئة إلى كبار المسؤولين في الهند بتلك المناسبة.

وتأهل منتخب الهند للشطرنج بقيادة بطل العالم فسواناثان أناند إلى المباراة النهائية بعد فوزه في ربع النهائي على حساب منتخب أرمينيا، ثم فوزه في نصف النهائي على منتخب بولندا.

وفي المباراة النهائية تعادل منتخبا الهند وروسيا بنتيجة 3 - 3 في اللقاء الأول المتكافئ، بينما تقدمت روسيا في اللقاء الثاني بنتيجة 2.5، مقابل 1.5، واستمر اللعب على رقعتي الشباب والفتيات تحت 20 سنة، وسط أفضلية لمنتخب الهند مع توقعات بتعادل الفريقين مجدداً، ولكن حدث عطل فني مفاجئ في شبكة الإنترنت طال الهند، إضافة لعدد من الدول الآسيوية المجاورة، ما تسبب بخسارة لاعب ولاعبة الهند. وعلى أثر ذلك تقدم منتخب الهند باحتجاج رسمي إلى اللجنة المنظمة، وتم قبوله حيث قرر أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، إعلان فوز روسيا والهند مناصفة بالميداليات الذهبية.

من ناحيته، أرسل هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي للشطرنج برقية تهنئة إلى بهارات سنج الرئيس التنفيذي للاتحاد الهندي للشطرنج.. مشيداً بالإنجاز الآسيوي الذي يؤكد ريادة قارة آسيا على مستوى العالم، وذكر أنه كان من المقرر أن يقام الأولمبياد العالمي للشطرنج الكلاسيكي في روسيا خلال شهر أغسطس/ آب الماضي، لكن تم تأجيله للعام المقبل على خلفية الوضع الصحي العالمي الراهن.