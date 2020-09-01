شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الرياضة من "تليفزيون الخليج 365".. مؤمن زكريا يطلب الدعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول موجز الرياضة الذى قدمه تليفزيون ”الخليج 365”، وأعده محمود نصر، ومن تقديم رامى الحلوانى وحور محمد، العديد من الأخبار الرياضية الهامة، حيث وجه مؤمن زكريا لاعب الأهلى المصاب، الشكر لكل من اهتم بالاطمئنان على حالته الصحية ودعمه فى الفترة الحالية، مطالبهم بالدعاء له، حيث قال اللاعب عبر حسابه الشخصى على تويتر قائلاً: "أشكركم جميعًا على الاهتمام والاطمئنان على صحتى.. كل اللي محتاجه منكم الدعاء".

وشهدت الأيام القليلة الماضية حملات دعم لمؤمن زكريا تحت شعار "كبوة وهتعدى"، بعد إصابته بمرضٍ التصلب الجانبى الضمورى فى العضلات تسبب فى ابتعاده عن كرة القدم، لكنه ترك مكانًا فى قلوب كل الجماهير المصرية، وحرص العديد من النجوم فى الوسط الرياضى والفنى على مؤازرة اللاعب فى محنته الصعبة.

كما تناول الموجز عودة مصطفى فتحى، صانع ألعاب الزمالك، للانتظام فى التدريبات الجماعية للفريق، بعد تعافيه من الإصابة التى أبعدته عن مباريات الفريق الماضية، وأصبح جاهزًا للمشاركة فى المباريات وفقًا لرؤية الجهاز الفني.

ويستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل.

ويسعى الزمالك للفوز فى مواجهة بيراميدز المقادمة والتى تمثل صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض.

كما وضع الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر برنامجً خاصا لتجهيز محمود كهربا مهاجم الفريق لمواجهة الإسماعيلى ببطولة الدورى العام، والذى ينتهى إيقافه بعد مباراة الأهلى وحرس الحدود المقرر إقامتها يوم 7 سبتمبر المقبل.

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ومن المقرر يعود كهربا لمباريات الأهلى فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى كانت بالإمارات.

وعالميا أعلن نادي ميلان الإيطالي، تجديد تعاقده مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لمدة عام، ليستمر بذلك مع الفريق حتى يونيو 2021، وكتب النادي في بيانه: يسر ميلان أن يعلن أنه توصل إلى اتفاق لتجديد عقد زلاتان إبراهيموفيتش، ليمتد العقد الجديد مع النادى حتى يونيو 2021.

ووصل إبراهيموفيتش السبت الماضي إلى مدينة ميلانو، للتوقيع على عقده مع النادى ، بعد أن توصل الطرفين إلى إتفاق نهائي، بعد مفاوضات طويلة بينهما.

وتحدث قائلا: "أردت العودة إلى المنزل، والآن يمكننا البدء في العمل لتحقيق نتائج أفضل".

كما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم رسميا موعد انطلاق الموسم الجديد للدروى الإيطالى 19 سبتمبر المقبل، على أن يتم الإعلان عن جدول المباريات الأربعاء 2 سبتمبر.

وسوف تقام الجولة الأولى من المسابقة يومي 19 و20 سبتمبر المقبل حيث سيتم وضع الجدول الزمني والمواجهات في غضون يومين ومن المتوقع الإعلان عنه الأربعاء من هذا الأسبوع.

وكان عدد من أندية الدوري الإيطالى، وأبرزها إنتر ميلان طالب بتأجيل انطلاقة المسابقة لمدة أسبوع، ولكن تم الاستقرار على الموعد الذي تحدد بالفعل.

واصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي تغيبه عن تدريب برشلونة الذى أقيم اليوم الاثنين، كما كان متوقعًا، حيث لم يعد يعتبر نفسه جزءًا من تشكيل المدرب رونالد كومان، وذلك وفقًا لما ذكرته شبكة "سكاي سبورتس"، ومن المتوقع أن يلتقى والد ميسي ووكيله خورخى مع إدارة برشلونة يوم الأربعاء لمناقشة مستقبل نجله، وأبلغ الأرجنتينى الذى لعب مع الفريق الإسبانى منذ ما يقرب من 20 عامًا، النادي الأسبوع الماضي أنه يريد الرحيل، وأشارت تقارير إلى اقترابه من مانشستر سيتى.