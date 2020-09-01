شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى: "تعرضت للخيانة فى المصرى.. ولو الأهلى دافع فلوس مش هيتعمل كده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب طارق العشرى المدير الفنى السابق لفريق المصرى البورسعيدى، عن حزنه الشديد من المواقف التى تعرض لها خلال تولى قيادته الفريق البورسعيدى، مؤكدًا أنه تعرض للخيانة بقيام مجلس الإدارة بالتفاوض مع مدربين آخرين خلال وجوده على رأس الجهاز الفنى لفريق المصرى، قائلاً: "تعرضت للخيانة، وعلمت بمفاوضات الإدارة مع مدربين آخرين وهذا الأمر أحزننى كثيرًا".

أضاف العشرى فى تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة" عبر شاشة "أون تايم 2" إن عبد الظاهر السقا المدير الرياضى لفريق المصرى، تعمد إخفاء نتائج مسحات كورونا للفريق قبل مواجهة الأهلى، الأمر الذى أدى لوجود صعوبة فى تجميع اللاعبين وإقامة معسكر قبل لقاء المارد الأحمر، قائلاً: "لو الأهلى كان دافع فلوس علشان يوترونى بالشكل اللي الإدارة عملته مكنش هيحصل كده، وأنا المدير الفنى والمفروض أكون عارف كل كبيرة وصغيرة عن الفريق وما حدث أمر غير طبيعى".

تابع العشرى حديثه، مؤكدًا أن علاقته مع المصرى البورسعيدى إنتهت بشكل نهائى، لافتًا إلى إنه تم فسخ التعاقد بالتراضى بين الطرفين، متمنيًا التوفيق للفريق البورسعيدى فى الفترة المقبلة.

ويحتل المصرى البورسعيدى المركز السادس عشر بجدول مسابقة الدورى الممتاز، برصيد 21 نقطة.