أخبار الرياضة المصرية اليوم الإثنين 31/8/2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأهلي يتراجع عن فكرة الإطاحة بالسنغالي آليو بادجي
تراجعت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي عن الإتجاه الذي كان يسود بقوة داخل النادي خلال الفترة الماضية بالإستغناء عن السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ، وقررت اللجنة الإبقاء على اللاعب الذى تألق بشكل واضح خلال الفترة الماضية وأصبح أحد نجوم الشبتاك في الفريق حيث ظهر بشكل جيد للغاية في المباريات الثلاثة التى لعبها مؤخراً بشكل أساسي أمام أسوان والزمالك والمصري.
الموسيقار عمر خيرت مفاجأة قرعة كأس العالم لكرة اليد
يحى الموسيقار عمر خيرت حفل قرعة بطولة كأس العالم لكرة اليد المقرر له يوم السبت القادم تحت سفح الاهرامات بحضور كبار الشخصيات .
كارتيرون يوجه رسالة لأوباما وبن شرقى وأبو جبل فى تدريبات الزمالك
حرص الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للفريق للزمالك، على عقد جلسة سريعة مع يوسف أوباما وأشرف بن شرقى، لاعبى الفريق الأبيض بعد الانتهاء من التدريبات الاستشفائية اليوم بملعب النادى وذلك من أجل توجيه رسالة دعم وإشادة للثنائى.
فاز فريق كرة اليد بنادى الأهلى نظيره الزمالك فى إطار نهائى كأس مصر مواليد 2000 على صالة هليوبوليس الشروق ليتوج باللقب ، بينما فاز فريق هليوبوليس على الأوليمبى بنتيجة فى إطار لقاء تحديد صاحل الميدالية البرونزية .
عبد الله السعيد جاهز لقيادة بيراميدز أمام الزمالك
تأكدت جاهزية عبدالله السعيد، قائد وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من الناحية الطبية، للمشاركة مع فريقه فى المواجهة المقبلة أمام الزمالك، والمقرر لها الخميس المقبل، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.
عمرو السولية يغيب عن الأهلي أسبوعين بعد إصابته أمام المصرى
أكد الجهاز الطبى بالأهلى أن عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، سيغيب عن التدريبات والمباريات لمدة لن تقل عن 15 يوماً بعد إصابته بتمزق بسيط فى العضلة الأمامية، ويغيب عمرو السولية عن الأهلى فى مواجهة وادى دجلة المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، وبعدها مواجهة حرس الحدود على أقل تقدير.
طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول من اتحاد الكرة إقامة مباراة توجو فى تصفيات أمم افريقيا باستاد القاهرة، بعدما أعلن الكاف إقامة مباراتىّ الفراعنة أمام توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل.
الزمالك يؤجل شكوى الرجاء المغربى فى قضية حميد أحداد
استقرت إدارة نادى الزمالك، على تأجيل تقديم شكوى رسمية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ضد الرجاء المغربي، فى قضية المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار لصفوف النادى المغربى، بعدما طالبت إدارة الزمالك من اللاعب العودة خلال الفترة الجارية إلى القاهرة عقب رفض مسئوليها لتمديد إعارته مع الرجاء بعد طلب الأخير استكمال اللاعب لمنافسات الموسم الحالى مع الفريق المغربى نظرا للتوقف الكروى الذى حدث بسبب جائحة كورونا
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