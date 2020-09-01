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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 31 أغسطس 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها، مؤمن زكريا يشكر الجميع على الاهتمام ويطلب الدعاء، ووزير الرياضة يكرم "بائع الفريسكا" ويهديه دراجة من مبادرة "دراجتك.. صحتك" ، والأهلي يتراجع عن فكرة الإطاحة بالسنغالي آليو بادجي. مؤمن زكريا يشكر الجميع على الاهتمام ويطلب الدعاء Advertisements حرص مؤمن زكريا لاعب الأهلى المصاب، على توجيه الشكر لكل من اهتم بالإطمئنان على حالته الصحية ودعمه فى الفترة الحالية

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