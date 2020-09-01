شكرا لقرائتكم خبر عن 7 لاعبين ناطحات سحاب في ملاعب السلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لعبة كرة السلة من بين اللعبات التي تحتاج على طوال القامة، من أصحاب الطول المفرط، خاصة في بعض المراكز داخل صالة المنافسة، وإن كان مركز صانع الألعاب لا يحتاج إلى طول محدد.

وفى الصالات المصرية هناك الكثير من اللاعبين ممن تنطبق عليهم مقولة "ناطحة سحاب، لما وصل إليه طولهم من المترات والسنتيمترات.

ومن أبرز هؤلاء اللاعبون، حمد فتحى، وطارق الغنام، وسمير جودة، وأنس أسامة، وعمر طارق، وفتحى زكى، ومصطفى كيجو، وأحمد السلعاوى، وغيرهم الكثير

حمد فتحى يبلغ طوله 230 سم، وكان العام الماضى طوله 225 فقط، ولكنه أكد في تصريحات خاصة أنه خلال الـ3 أشهر الأخيرة زاد طوله بمقدار 5 سم، ليصبح 230 سم، وهو ما جعل الكثيرين يطلقون عليه عملاق السلة .

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طارق الغنام نجم الأهلى السابق والمدير الادارى للفريق الحالي، يبلغ طوله 210 سم، ولكنه ليس الأطول بعد حمد فتحى، بل هناك أنس أسامة لاعب فريق سلة الزمالك حيث وصل طوله الى مترين و18 سم.

وفى الزمالك أيضا نجد سمير جودة لاعب الفريق السابق والمدرب الحالي إلى 2.16 سم، وهو نفس طول عمر طارق لاعب سلة الجزيرة الحالي.

وفى الاتحاد السكندرى نجد محمد عدلى والذى يبلغ طوله 2.11 سم، وفى سموحة فتحى زكى لاعب الأهلى السابق متران و9 سم، وفى الزمالك مصطفى كيجو 2.7 سم، وهو نفس طول أحمد السلعاوى لاعب سلة الأهلى الحالي.