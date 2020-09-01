أهداف مباريات اليوم الإثنين 31/8/2020 فى الدورى المصرى

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 31/8/2020، إقامة مباراتين فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث خسر الإسماعيلى من نظيره الاتحاد السكندرى بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعادل حرس الحدود مع فريق مصر المقاصة بهدف لكل منهما.

الاتحاد السكندرى يضرب الإسماعيلى بثلاثية فى الدورى المصرى

نجح فريق الاتحاد السكندرى فى الفوز على الإسماعيلى بثلاث أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز رزاق سيسيه هدفين فى الدقيقة 10 و87 ، والسيد سالم من ركلة جزاء فى الدقيقة 13، بينما أحرز للاسماعيلى أحمد أيمن من ركلة جزاء فى الدقيقة 37.

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وبهذه النتيجة، استمر الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 22 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما استمر الاتحاد السكندرى في المركز الخامس ولكن ارتفع رصيده 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا فيما لا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.