نتائج مباريات اليوم الإثنين 31/8/2020 فى الدورى المصرى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الإثنين 31/8/2020، إقامة مباراتين فى الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث استضاف الإسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى، وواجه حرس الحدود، فريق مصر المقاصة .
الاتحاد السكندرى يضرب الإسماعيلى بثلاثية فى الدورى المصرى
نجح فريق الاتحاد السكندرى فى الفوز على الإسماعيلى بثلاث أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز رزاق سيسيه هدفين فى الدقيقة 10 و87 ، والسيد سالم من ركلة جزاء فى الدقيقة 13، بينما أحرز للاسماعيلى أحمد أيمن من ركلة جزاء فى الدقيقة 37.
وبهذه النتيجة، استمر الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 22 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما استمر الاتحاد السكندرى في المركز الخامس ولكن ارتفع رصيده 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا فيما لا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.
تعادل فريقا حرس الحدود ومصر المقاصة بهدف لمثله فى المباراة التى أقيمت بينهما باستاد المكس بالإسكندرية فى إطار فاعليات الجولة الـ23 للدورى .
تقدم محمد إبراهيم لمصر المقاصة فى الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من ركلة جزاء ، وتعادل عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود لفريقه فى الدقيقة 85 ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرتفع رصيد الحدود إلى 25 نقطة فى المركز العاشر ، بينما ارتفع رصيد المقاصة إلى 24 نقطة فى المركز الثانى عشر .
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