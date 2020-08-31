شكرا لقرائتكم خبر عن في ذكرى وفاته.. والدة محمد عبدالوهاب: «14 سنة مروا عليا وأنا ميتة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت نجاة إسماعيل، والدة لاعب الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب، في ذكرى وفاة نجلها: «14 سنة مروا عليا وأنا ميتة، خد دنيتي معاه لما مات».

وتابعت «إسماعيل»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، ببرنامج «رأي عام»، المذاع على فضائية «TeN»،: «عزائي الوحيد هو جمهوره، وتذكره به دائمًا».

وأضافت: «كابتن سيد عبدالحفيظ وكابتن الخطيب دائمين السؤال عنها، وجميع الشباب المصري دائمين السؤال عنها»، متابعة: «النادي أعطانا حقوقنا، ولكن ربنا إللي بيساعدني في المعيشة».

وتحدث الكابتن أحمد ناجي، مدرب حراس مرمى نادي سموحة، عن لاعب الأهلي الراحل محمد عبدالوهاب، في ذكرى رحيله، قائلًا: «سيرته زي سيرة الملايكة، قلب طيب وحنين، وربنا يرحمه هو في الجنة وه عزائنا كلنا».

وأردف «ناجي»، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، «يوم وفاته كان يوم صعب جدًا، كان يومًا عاديًا لـ محمد عبدالوهاب»، متابعًا: «كنا قاعدين كلنا وبنهرج، ونزلنا الملعب وكان لامس الكرة ووقع جنبي، وكان آخر مرة يلمس فيها الكرة، وكان جنبي بـ10 سم».

واستكمل: «روحنا الفيوم ودفناه وكان يوم صعب جدًا، عمر الناس ما هتنسى محمد عبدالوهاب، عمر الناس ما هتنسى حد في أخلاق الملايكة، كأنه مات إمبارح».

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