شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: راضي عن أداء لاعبي الاتحاد اليوم أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
أكد طلعت يوسف، المدير الفني الاتحاد السكندري، أنه راض عن أداء الفريق في مباراته أمام الإسماعيلي، التي جمعت بينهما في إطار منافسات الدوري المصري، اليوم الإثنين.
وفاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.
وأضاف طلعت يوسف عبر قناة «أون تايم سبورت»: «راض عن أداء اللاعبين كثيرًا، هناك 6 تغييرات عن المباراة الأخيرة».
تابع: «هناك غيابات كثيرة ودفعنا بلاعبين صغار، وتوقعت أن الروح والحماس سيكونا حاضران مع التركيز والأداء الفني، واستغلال المساحات والأدوار الدفاعية والهجومية كان على أكمل وجه».
اختتم: «أحرزنا 3 أهداف، والهدف الذي دخل مرمانا كان من ركلة الجزاء».
-
الوضع في مصر
-
اصابات
98,727
-
تعافي
72,120
-
وفيات
5,399
كانت هذه تفاصيل خبر طلعت يوسف: راضي عن أداء لاعبي الاتحاد اليوم أمام الإسماعيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.