شكرا لقرائتكم خبر عن طلعت يوسف: راضي عن أداء لاعبي الاتحاد اليوم أمام الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أكد طلعت يوسف، المدير الفني الاتحاد السكندري، أنه راض عن أداء الفريق في مباراته أمام الإسماعيلي، التي جمعت بينهما في إطار منافسات الدوري المصري، اليوم الإثنين.

وفاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وأضاف طلعت يوسف عبر قناة «أون تايم سبورت»: «راض عن أداء اللاعبين كثيرًا، هناك 6 تغييرات عن المباراة الأخيرة».

تابع: «هناك غيابات كثيرة ودفعنا بلاعبين صغار، وتوقعت أن الروح والحماس سيكونا حاضران مع التركيز والأداء الفني، واستغلال المساحات والأدوار الدفاعية والهجومية كان على أكمل وجه».

اختتم: «أحرزنا 3 أهداف، والهدف الذي دخل مرمانا كان من ركلة الجزاء».

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