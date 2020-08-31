شكرا لقرائتكم خبر عن رحلة فايلر مع الأهلي من الألف إلى الياء.. كشف حساب السويسري في ‏‏365 يومًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يمر اليوم عام كامل على تعيين السويسري رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الكرة بالنادي الأهلي، في منصبه الحالي، حيث قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب اسناد مهمة ترأس الجهاز الفني لفريق الكرة بالنادي في الحادي والثلاثين من أغسطس من العام المنصرم 2019.

التقرير التالي نستعرض من خلاله رحلة فايلر مع الأهلي على مدار عام كامل وما مر منها من تطورات وتقلبات.

أولاً.. اعتراض على السيرة الذاتية للسويسري

مع إعلان الأهلي تعيين فايلر مديراً فنياً للفريق، شن الأغلبية من جماهير النادي حملات من الهجوم على هذا القرار بداعي ضعف السيرة الذاتية له وعدم امتلاكه خبرات كافية لتدريب النادي الأحمر، خاصةً على المستوى الإفريقي.

ثانياً.. البداية القوية «فايلر يقنع الأهلاوية»

بداية رائعة للسويسري رينيه فايلر في قيادة النادي الأهلي بالفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية بتمهيدي دوري أبطال إفريقيا، أعقبها حسم قمة السوبر على حساب الأهلي والفوز بنتيجة 3/2 في ملعب برج العرب وتحقيق أول ألقابه مع قلعة التتش، ثم عزف سيمفونية فنية رائعة بمشواره المحلي مع الفريق وتحقيق 16 انتصاراً متتالياً في الدوري بنتائج كبيرة وبمستوى فني مبهر.

ثالثاً.. ملاحظات على غياب الحنكة الإفريقية

بخلاف الفوز على كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية، لم يفلح الأهلي في تحقيق أي انتصار خارجي في أدغال القارة السمراء في ولاية فايلر في مشواره بدوري أبطال أفريقيا في النسخة الجارية، فخسر الفريق على يد النجم الساحلي في تونس، واكتفى بتحقيق التعادل الايجابي في مواجهات الهلال بالسودان وبلاتنيوم في زيمبابوي وصن داونز في جنوب أفريقيا، وعلى الرغم من بلوغ الفريق نصف النهائي القاري إلا أن دائماً ما يُتهم فايلر من قبل أنصار القلعة الحمراء بغياب الخبرات الأفريقية وسوء تعامله مع المباريات الخارجية للفريق على المستوى القاري.

رابعاً.. خسارة السوبر ثم التراجع عقب كورونا «بعد التجديد»

خسر فريق الكرة بالنادي الأهلي لقب السوبر المحلي في مواجهة الزمالك بالامارات اثر ركلات الترجيح، في مباراة أهدر خلالها الفريق الأحمر عدة فرص سانحة له مع مطلع اللقاء، ليُحمل البعض خسارة اللقب للسويسري، ومع عودة النشاط الرياضي عقب جائحة كورونا وكم الغيابات الكبير في صفوف الفريق برحيل عاشور ورمضان صبحي وايقاف كهربا واصابة حسين الشحات، يخسر الأهلي 5 نقاط في الدوري بخسارة القمة بالثلاثة في مواجهة الزمالك ومن قبله التعادل امام الانتاج وسط تراجع ملحوظ للمستو الفني لأهلي فايلر، علماً بأن الشهور الأربعة الماضية شهدت شكوكاً حول تجديد النادي لعقد السويسري، قبل أن يقطع فايلر الشك باليقين ويجدد تعاقده في أخر أيام عقده مع النادي.

خامساً.. العفو عن صالح جمعة وتغيير طريقة اللعب

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بعد أن قرر السويسري وأعلنها صراحةً في الدور الأول للدوري عن رحيل صالح جمعة عن الأهلي والتفريط في خدماته، أعاد فايلر اللاعب من جديد للظهور في مران وتشكيلة الفريق، بعدما لم ينجح مسئولو النادي الأحمر في تسويقه وبيعه، في الوقت الذي قام خلاله فايلر بتغيير طريقة اللعب في أكثر من مناسبة عقب عودة النشاط الرياضي وتحويل طريقة اللعب لـ4 -4 -2 صريحة بدلاً من 4 -2- 3-1 في كثير من الأوقات.

سادساً.. أرقام فايلر مع الأهلي

فايلر حقق لقب وحيد مع الأهلي حتى الاّن هو السوبر المحلي، واقترب من تحقيق لقب الدوري الممتاز حيث يفصل الفريق الفوز في نصف عدد مبارياته المقبلة من أجل الاحتفاظ بالدرع، وقاد الفريق لنصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، وخر لقب وحيد هو السوبر المحلي للموسم الجاري.

وحقق فايلر أفضل بداية للأهلي في الدوري منذ موسم 2004-2005، بتحقيق 16 انتصاراً متتالياً في الدوري، وعادل رقم حسام البدري الذي حقق نفس هذا العدد من الفوز المتتالي في دوري 2017-2018.

فايلر قاد الأهلي في 34 مباراة خسر خلالها في مباراتين، أمام كل من النجم الساحلي في أفريقيا والزمالك بالدوري، وفاز في 27 مباراة، وتعادل 5 مواجهات منها مواجهة خسرها الفريق بركلات الترجيح امام الزمالك بالسوبر، وجاء الفوز على طنطا بخماسية ليكون هو الأكبر للفريق في ولايته، بينما الخسارة أمام الزمالك في القمة 120 بثلاثية هي الأثقل في مغامراته داخل قلعة التتش.