شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أهلي جدة يفتح النار على «البلايلي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - فتح الصربي فلادان ميلويفيتش، مدرب أهلي جدة السعودي النار على الدولي الجزائري يوسف بلايلي، مشيرا إلى أنه يجهل أسباب عدم عودته حتى الآن إلى النادي وغير مهتم بذلك.

وقال المدرب الصربي: «في الربع ساعة الأولى فقدنا السيطرة على المباراة، ولكن تمكنا من العودة، وراض تماما عن اللاعبين لأنهم قدموا كل شيء داخل الملعب، والفريق حاليا ينقصه عناصر كثيرة، سواء لاعبين أجانب أو إصابات، وأسماء كثيرة متغيبة».

وأضاف: «لا أتحدث عن اللاعبين الذين لم يشاركوا هذه ليست مشكلتي، هم لاعبين محترفين ولديهم عقود مع النادي، ولا أعلم سبب عدم عودتهم وغير مهتم بذلك”، في إشارة إلى الجزائري بلايلي».