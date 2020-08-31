شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على تطورات عرض «المان السيتي» لخطف ميسي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «ديلي إكسبريس» الإنجليزية، أن نادى مانشستر سيتي الإنجليزى، يدرس تقديم عرض مميز لمسئولى إدارة برشلونة الإسبانى للتعاقد مع الأرجنتينى ليونيل ميسى بداية من الموسم الجديد. وقالت الصحيفة، إن السيتى وافق على منح برشلونة ثلاثة لاعبين بالإضافة إلى 90 مليون جنيه إسترلينى للتعاقد مع اللاعب الأرجنتيني الدولي. وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعبين الذين وافق على رحيلهم بيب جوارديولا المدير الفنى لمانشستر سيتى هم برناردو سيلفا وجابرييل جيسوس وإريك جارسيا من أجل ضمان توقيع ليونيل ميسي. الوضع في مصر Advertisements

اصابات 98,727

تعافي 72,120

وفيات 5,399

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