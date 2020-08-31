شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يُسقط الإسماعيلي بثلاثية في عقر داره والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق الاتحاد السكندري، فوزًا عريضًا خارج الديار، على مُضيفه الإسماعيلي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الإثنين، على ملعب ستاد الإسماعيلية في اطار الجولة 23 من الدوري الممتاز لكرة القدم.

بهذا الفوز رفع الاتحاد رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس وله مباراة مؤجلة ضد المصري بينما تجمد رصيد الإسماعيلي بقيادة مديره الفني أدهم السلحدار عند 27 نقطة في المركز الثامن.

وسجل الإيفواري رزاق سيسيه للاتحاد في الدقيقة 10 ثم أضاف السيد سالم الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 13.

وسجل الإسماعيلي هدفاً من ضربة جزاء عن طريق أحمد أيمن في الدقيقة 38 بعدما أعادها الحكم محمد يوسف نظراً لتقدم الحارس عماد السيد من على خط المرمى أثناء تسديد اللاعب عماد حمدي الكرة.

ونجح رزاق سيسيه رجل المباراة في تتويج جهوده بتسجيل الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 85 ليعزز تقدم فريقه، وحسم الفوز ونقاط المباراة.

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