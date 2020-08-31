شكرا لقرائتكم خبر عن حسني عبدربه: مجلس الإسماعيلي منعني من دخول مباراة الاتحاد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف حسني عبد ربه نجم الإسماعيلي السابق عن منعه من دخول مقر النادي اليوم بأوامر من إبراهيم عثمان رئيس النادي.

وخلال بث مباشر نشره حسني عبد ربه عبر حسابه الرسمي على فيس بوك أشار إلى أن إبراهيم عثمان رئيس النادي أصدر أوامر للأمن بمنعي من دخول النادي.

أكد حسني عبد ربه أن إدارة النادي في الوقت الحالي تتخطى كل الحدود مشددًا على أنه يتمنى مساندة الجماهير له.

وأشار حسني إلى أنه كان ينتقد مجلس إدارة النادي الإسماعيلي نظرا لحبه للنادي ولن يجامل أحد على حساب الدراويش.

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