شكرا لقرائتكم خبر عن هشام حنفي: الخطيب يبقى أسطورة ورمز للأهلي وتجمعني به علاقة طيبة ‏ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى هشام حنفي، نجم الأهلي السابق، وجود أي خلافات شخصية بينه وبين محمود الخطيب، الرئيس الحالي للنادي.

وقال هشام حنفي في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» :«البعض يخلط الأمور ببعضها، هناك سوء تفاهم بيني وبين خالد بيبو عقب رحيلي عن منصبي في قطاع الناشئين ورحيل نجلي أيصاً، ولن هذا الأمر لا يمنع علاقاتي الطيبة بالكابتن محمود الخطيب».

وواصل حنفي:«الأهلي هو بيتي وأعتبر الكابتن محمود الخطيب أخ كبير لي ورمز وأسطورة أهلاوية من النادر تكرارها، وعلاقتي به جيدة للغاية».

وأكمل:«قابلت الخطيب في حفل زفاف أحد الأصدقاء منذ أيام قليلة وجلسنا سوياً وتبادلنا الحديث بكل ود».

وأنهى تصريحاته مبدياً استيائه مع خلط البعض الأمور ببعضها، نافياً وجود أي أزمة بينه وبين رئيس النادي الأهلي، مشدداً على أن رحيله من منصبه في النادي لن يمنع حبه للكيان الأحمر وللأسطورة محمود الخطيب.

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