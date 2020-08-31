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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لوفرين يرد على محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020
قرر اللاعب الكرواتي لنادي زينيت سان بطرسبرغ والسابق لنادي ليفربول ديان لوفرين الرد عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، على مزحة محمد صلاح نجم الريدز.
وكان الفرعون الصغير قد نشر عبر موقع "إنستغرام" صورة تجمعه بنجلتيه مكة وكيان، وأعاد المصري بعد ذلك نشر الصورة نفسها، بعد استخدام "الفوتوشوب"، حيث ظهر بها لوفرين في الخلفية وكأنه يراقبهم.
واتت رسالة لوفرين على تلك الصورة كالاتي: "دائمًا أكون قريبًا من عائلتي".
ويتمتع الثنائي بعلاقة صداقة قوية لم تنتهِ رغم رحيل لوفرين عن ليفربول هذا الصيف، حيث انتقل إلى زينيت سان بطرسبرغ الروسي.
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