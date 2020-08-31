شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر استون فيلا مهتم بماركو غروجيتش والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 31 أغسطس 2020 تحدثت تقارير صحفية انكليزية عن اهتمام نادي ​استون فيلا​ بالحصول على خدمات لاعب ​ليفربول​ ​ماركو غروجيتش​ خلال سوق الانتقالات الحالي.

وبحسب شبكة برمنغهام ميل فان الفيلانز يعملون على ضم اللاعب الصربي البالغ من العمر 22 عام. Advertisements واشار التقرير الى ان ادارة النادي قد اعطت اولوية كبيرة للحصول على غروجيتش خلال سوق الانتقالات الصيفي. وكان غروجيتش قد امضى معظم وقته في ليفربول معارا الى اندية اخرى كان اخرها نادي هيرتا بيرلين. واشار التقرير الى ان الريدز لن يمانعوا رحيل غروجيتش مقابل 20 مليون جنيه استريليني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استون فيلا مهتم بماركو غروجيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.