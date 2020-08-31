شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يخطر أسوان بسلبية تحليل كورونا قبل مواجهة طلائع الجيش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أخطرت اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة الدكتور محمد سلطان، نادى أسوان، بسلبية تحليل الدم الذى خضع له اللاعبون والجهاز الفنى عصر اليوم الأثنين للكشف عن فيروس كورونا، وذلك قبل 48 ساعة من مباراة أبناء الجنوب مع طلائع الجيش، والتى تجمع الفريقين بمنافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى العام يوم الأربعاء المقبل، والتى يستضيفها استاد جهاز الرياضة العسكرى.

وأغلق أحمد كشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى أسوان، صفحة الهزيمة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى الجولة 23، للتركيز على المباراة المقبلة بمسابقة الدورى العام أمام طلائع الجيش، ويركز كشرى على معالجة الأخطاء الدفاعية خلال الأيام المقبلة بعدما استقبل أسوان هدفين فى الدقائق الأخيرة من عمر مباراته أمام بيراميدز، كانا كفيلين بقلب نتيجة المباراة من تقدم أسوان إلى الخسارة.

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وأعرب أحمد كشرى عن حزنه الشديد بعد الخسارة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف واحد، وقال المدير الفنى لأسوان إن سبب الهزيمة أمام بيراميدز الأخطاء الفردية لبعض اللاعبين، مشددا على أنه يشعر بالقلق الشديد بسبب أخطاء لاعبيه داخل الملعب.

ويحتل أسوان المركز الـ 15 برصيد 23 نقطة حصدها أبناء الجنوب بعد 23 مباراة فى مسابقة الدورى العام، حيث فاز أسوان فى 5 مباريات وتعادلوا فى 8 أخرى، وتلقى أسوان الهزيمة فى 10 لقاءات، وسجل لاعبو أسوان 24 هدفاً واستقبلت شباكهم 36 آخرين.