شكرا لقرائتكم عدلى القيعى: الزمالك استفاد من عدم وجود الـ"var" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات لمجلس إدارة النادى الأهلى إن الزمالك استفاد من عدم تطبيق الفار ومٌنع من فقد 9 نقاط أمام المقاولون ووادي دجلة والمقاصة في الدور الأول مؤكدا :" تغاضي الحكام عن احتساب ثلاث ضربات جزاء، أثنين لمصلحة المقاصة وواحدة لوادي دجلة".

أكد القيعى في تصريحات تلفزيونية لقناة الأهلى:" الزمالك أيضاً استفاد في وجود الفار بسبب عدم أخد الحكام بقراره وخاصة في مباراة القمة التي ذبنحنا فيها أمامهم بسبب الحكم الكرواتي في حين أن الفار تتدخل وحرم الأهلي من أهداف".

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وكشف القيعي " الأهلي أول من طلب تطبيق تقنية الفار وبعثنا بخطابين في سبتبمر 2018 ويناير 2019 في عهد المجلس السابق وطالبنا بتطبيق الفار و كنا عايزين نشوف الترتيب لو تم تطبيق الفار من بداية الموسم".

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أكد السبت الماضي أن عدم تطبيق الفار منذ بداية الموسم الجاري تسبب في ابتعاد ناديه عى المنافسة على الدوري وأن الفار طبق بعدما ابتعد الأهلى عن منافسيه بالطريقة التي يعلمها الجميع.