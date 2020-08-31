شكرا لقرائتكم اخبار الأهلي اليوم الاثنين .. شرط الأحمر لضم محمد إبراهيم من المقاصة.. فايلر يضع برنامج خاص لتجهيز كهربا قبل عودته أمام الإسماعيلي .. ونادي تركي يطلب ضم عمار حمدي رسميا فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت جدران النادي الأهلي العديد من الاخبار والاحداث المهمة سواء على مستوى فريق الكرة او القلعة الحمراء بشكل عام.

ولعل ابرز اخبار الأهلي اليوم الاثنين:

اخبار الأهلي اليوم الاثنين.. تعرف على شرط الأهلي لضم محمد إبراهيم من مصر المقاصة



اخبار الأهلي اليوم الاثنين.. اشترط مسئولو النادي الأهلي الاستمرارية والثبات في المستوى قبل الدخول في مفاوضات رسمية لضم محمد إبراهيم صانع العاب مصر المقاصة، والذي ترغب الإدارة الحمراء في ضمه لتعويض رحيل رمضان صبحي والذي رفض الاستمرار مع الفريق الأحمر عقب انتهاء إعارته من نادي هيدرسيفيلد الإنجليزي، ويقدم محمد ابراهيم مستويات رائعة مع الفريق الفيومى منذ استئناف بطولة الدورى العام، الأمر الذى أعاد بريقه بشكل كبير ويقربه من حسابات الجهاز الفنى لمنتخب مصر خلال الفترة المقبلة، وارتبط اسم محمد ابراهيم بالانتقال للأهلى منذ فترة فى الوقت الذى تجددت المفاوضات من جديد فى الوقت الحالى بعد تألق اللاعب.

ويتبقى لمحمد إبراهيم سنة واحدة فى عقده مع المقاصة، وهو الأمر الذى سيقلل من طلبات ناديه بخصوص بيعه، كما أن المقاصة حصل على خدمات اللاعب بدون دفع أى أموال بعد استغناء الزمالك عن خدماته، ويجد الأهلى منافسة حاليا من بيراميدز على خدمات محمد إبراهيم، حيث يرغب الأخير فى الظفر بخدمات إبراهيم لتدعيم خط هجومه فى الموسم الجديد، وانضم محمد إبراهيم لصفوف مصر للمقاصة بداية الموسم الجارى قادما من الزمالك.

اخبار الأهلي اليوم الاثنين.. السوشيال ميديا تُفجر بركان الغضب في الأهلي



اخبار الأهلي اليوم الاثنين.. فجر الاستخدام المُفرط للسوشيال ميديا بركان الغضب في الأهلي، حيث لاحظ مسئولو النادي الأهلي وبالتحديد محمود الخطيب رئيس النادي والمكلف من قبل المجلس بالإشراف على الكرة وجود اهتمام كبير من قبل اللاعبين بالسوشيال ميديا، مما قد يؤثر على مردودهم داخل الملعب في التدريبات والمباريات، وتحدث الخطيب مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة عن أسباب التجاوز في استخدام السوشيال ميديا من لاعبي الفريق، ليؤكد له الأخير أن هناك قراراً بتغريم أي لاعب يُبدي رأيه في أي حدث على السوشيال ميديا، ولكن لم يتم التحدث في مسألة رفع اللاعبين لصورهم أو نشر أراء الجماهير في مستواهم بالمباريات.

وطالب الخطيب عبد الحفيظ بوضع اليه تُنظم استخدام السوشيال ميديات بين لاعبي الأهلي ، خاصة وأن الأمر أثار غضب عدد كبير من جماهير الأهلي التي ترى أن الفريق لم يفوز ببطولة حتى الأن وأن الفوز بالمباريات المحلية لا يمنح اللاعبين مبرراً لاستخدام السوشيال ميديا بهذا الشكل المتزايد.

اخبار الأهلي اليوم الاثنين.. مؤمن زكريا لجماهيره: أحتاج إلى دعاءكم



اخبار الأهلي اليوم الاثنين.. حرص مؤمن زكريا جناح النادى الأهلى، على توجيه رسالة اليوم الإثنين لكل من سعى للاطمئنان على صحته وحالته خلال الفترة الأخيرة فى ظل معاناته من ظروف مرضية قاسية.

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وقال مؤمن زكريا عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر": "أشكركم جميعًا على الاهتمام والاطمئنان على صحتى، كل اللى محتاجه منكم الدعاء".

وأصيب مرض مؤمن زكريا هو التصلب الجانبى الضمورى فى العضلات، وهو مرض نادر الحدوث لا يصاب به إلا شخص من كل مليونين، وهو سريع الانتشار فى جميع أنحاء الجسم، مع تفاقم الوضع ينتقل الضمور من العضلات إلى الأعصاب، وبالتالى يفقد الجسم سيطرته على العضلات وهو ما يؤثر على جسم الإنسان وجميع حواسه حتى النطق.

اخبار الأهلي اليوم الاثنين.. فايلر يضع برنامج خاص لتجهيز كهربا قبل عودته لتشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي



اخبار الأهلي اليوم الاثنين.. وضع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر برنامجاً خاصاً لتجهيز محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق لمواجهة الإسماعيلى ببطولة الدورى العام، ويفصل كهربا 7 أيام فقط عن انتهاء إيقافه والعودة من جديد لحسابات ناديه حيث ينتهى إيقافه بنهاية مباراة الأهلى وحرس الحدود المقرر إقامتها يوم 7 سبتمبر المقبل، وهو آخر تاريخ تم تدوين مباريات الدورى فيه بشكل رسمى، فيما يحق للاعب العودة لحسابات الأهلى بعد ذلك التاريخ.

ويعود كهربا لمباريات الأهلى فى الجولة الـ26 من بطولة الدورى أمام الإسماعيلى، والتى لم يتم تحديد موعدها حتى الآن، حيث تنتهى عقوبة إيقاف اللاعب محلياً بعد الجولة الخامسة والعشرين، بعدما تم إيقافه 10 مباريات محلياً بعد أحداث مباراة السوبر بين الأهلى والزمالك التى أقيمت بالإمارات.

اخبار الأهلي اليوم الاثنين.. نادي تركي يطلب ضم لاعب الأهلي رسميا فى الصيف



اخبار الأهلي اليوم الاثنين.. تلقى النادي الأهلي عرضاً رسمياً من نادي كارا جمرك التركي لشراء عمار حمدي صانع ألعاب الفريق المعار لطلائع الجيش بداية من الموسم المقبل، وأكد مصدر مُقرب من اللاعب أن النادي التركي يُتابعه منذ فترة طويلة قبل أن يرسل عرضاً رسمياً لشرائه.

وأوصت لجنة التخطيط في النادي الأهلي برئاسة محسن صالح بضرورة عودة عمار حمدي، وذلك لتدعيم هجوم الفريق خاصة بعد ظهور اللاعب بمستوي لافت طوال فترة إعارته مع الطلائع ومن قبلها مع الاتحاد السكندري، ورفض مسئولو الأهلي بقاء عمار حمدي مع الفريق بداية الموسم الجاري لعدم وجود حاجة لخدماته ليتم اتخاذ قراراً بإعارته للحصول على فرصة اللعب وهو ما حدث، ونجح اللاعب في اثبات قدراته واحقيته في ارتداء القميص الأحمر، ويملك عمار حمدي العديد من العروض الخارجية والداخلية بخلاف العرض التركي.