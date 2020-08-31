شكرا لقرائتكم الديربي الساحلي أخضر.. الاتحاد السكندري يسقط الإسماعيلي بثلاثية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

تغلب الاتحاد السكندري على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما على ستاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري



أحرز رزاق سيسيه الهدف الأول لزعيم الثغر فى الدقيقة 10 ، قبل أن يعزز السيد سالم تقدم الاتحاد بالهدف الثانى فى الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للإسماعيلي في الدقيقة 34 قبل أن يهدرها عماد حمدي في الدقيقة 36 بعدما نجح عماد السيد في التصدي لها، قبل أن يقرر الحكم اعادتها بسبب تحرك عماد السيد من مكانه ويسجل منها أحمد أيمن هدف التعديل للدراويش في الدقيقة 38.

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

وجاءت أحداث الشوط الثاني متوسطة، رغم محاولات الدراويش في إدراك هدف التعادل على أمل خطف الفوز، ولم يشكوا ضغطا عاليا على لاعبي زعيم الثغر، كما غابت الشراسة الهجومية ووجود اللاعب الذي ينهي الهجمة داخل منطقة جزاء الاتحاد.

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

سجل رزاق سيسيه لاعب الاتحاد السكندري الهدف الثالث لفريقه في مرمى الإسماعيلي في الدقيقة 85 من عمر المباراة ، حيث احتسبها المساعد تسلل ولكن أقر الفار بأن الكرة هدف صحيح ليتم اعتماده من قبل حكم الساحة محمد يوسف.

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 22 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً فيما لايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى . الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 22 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 23 هدفاً وتلقت شباكه 17 هدفاً فيما لايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

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خط الدفاع: محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم وأحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي، عمر الوحش وأحمد مدبولي.

الهجوم: بيكيتي سيلفا، عبد الرحمن مجدي وشيلونجو.

الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: السيد سالم، محمود شعبان، محمود رزق، كريم الديب.

خط الوسط: رزاق سيسيه، أحمد دونجا، عُمر الميداني.

خط الهجوم: أحمد راشد، مروان عطية، عبدالغني محمد.