شكرا لقرائتكم نتائج مباريات الدوري المصري اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نتائج مباريات الدوري المصري اليوم



نتائج مباريات الدوري المصري اليوم حيث أقيمت اليوم الإثنين مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز حيث واجه الإسماعيلى نظيره الاتحاد السكندرى والتقى مصر للمقاصة مع حرس الحدود.

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم



تغلب الاتحاد السكندري على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التى جمعتهما على ستاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز رزاق سيسيه الهدف الأول لزعيم الثغر فى الدقيقة 10 ، قبل أن يعزز السيد سالم تقدم الاتحاد بالهدف الثانى فى الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

Advertisements

نتائج مباريات الدوري المصري اليوم



خطف فريق حرس الحدود تعادلا قاتلا من مصر المقاصة بهدف لكل فريق فى المباراة التي أقيمت بينهما ىاليوم الاثنين، باستاد المكس ضمن فاعليات الجولة الـ23 للدورى .

وسجل هدف المقاصة محمد إبراهيم من ضربة جزاء في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من الضائع، قبل أن يتعادل عمرو الحلوانى ظهير أيسر حرس الحدود فى الدقيقة 85 من عمر اللقاء من ضربة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

يرتفع رصيد الحدود إلى 25 نقطة فى المركز العاشر ، بينما ارتفع رصيد المقاصة إلى 24 نقطة فى المركز الثانى عشر .