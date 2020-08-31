شكرا لقرائتكم طارق العشري يعالج أخطاء لاعبى المصري قبل مواجهة المقاولون فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى بعلاج أخطاء اللاعبين التى ظهرت فى اللقاء الأخير أمام الأهلى والتى خسرها الفريق بهدفين نظيفين فى الجولة الـ23 للدورى فى إطار استعدادات النادى البورسعيدى لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة الـ24 للمسابقة، حيث عقد العشرى جلسة مطولة مع لاعبيه على هامش تدريبات الفريق اليوم الذى استمر قرابة 90 دقيقة وطالبهم بطى صفحة الماضى والتركيز على المباريات المقبلة والتى أصبحت لا تقبل القسمة على اثنين فى ظل تأخر ترتيب الفريق واحتلاله المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة امام الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود.

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من ناحية اخرى كشف عبد الظاهر السقا، المدير الرياضى لنادى المصري البورسعيدي، أن معسكرات الفريق كانت أقرب للمستشفي بسبب الإصابات الكبيرة التى ضربت الفريق بكورونا من بداية استئناف بطولة الدورى الممتاز يوم 6 أغسطس من الشهر الجارى.

وقال عبد الظاهر السقا فى تصريحات لقناة أون تايم سبورت، لم نكن فى معسكر كروى، كنا فى مستشفى عزل لفيروس كورونا بسبب الإصابات اليومية التى ضربت الفريق طوال شهر أغسطس، وصلت لإصابة المدير الفنى طارق العشرى والجهاز المعاون، ولم يكن هناك من يقود تدريبات الفريق.