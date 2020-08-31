شكرا لقرائتكم كارتيرون يقرر عدم الدفع بمحمد حسن بالتشكيل الأساسى لـ الزمالك ضد بيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يُفضل الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للزمالك، تأجيل إعادة محمد حسن، لاعب وسط الأبيض، للتشكيل الأساسى للفريق فى المواجهة المقبلة أمام بيراميدز، فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل، خاصة لعدم اكتمال جاهزيته الفنية والبدنية للمشاركة فى المباريات عقب تعافيه من الإصابة فى العضلة الخلفية.

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من المقرر، أن تحسم التدريبات الأخيرة للزمالك مدى قدرة محمد حسن على المشاركة بشكل أساسى فى مواجهة بيراميدز وذلك لتعويض غياب طارق حامد، لاعب وسط الأبيض، الذى تأكد غيابه عن مباراة بيراميدز المقبلة، بعدما حصل على الإنذار الثالث فى مباراة إنبى الأحد، الماضى، والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف دون رد، وهو الأمر الذى يجعل الفرنسى كارتيرون دراسة أكثر من سيناريو لتعويض غياب طارق حامد، سواء بالاعتماد على محمد حسن، فى حالة اكتملت جاهزيته الفنية والبدنية أو بالدفع بأحد من الثنائى احمد سيد زيزو أو يوسف أوباما فى خط الوسط بجوار فرجانى ساسى، أو الاعتماد على أحد اللاعبين الناشئين فى هذا المركز.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.