شكرا لقرائتكم الاتحاد السكندري يخطف الإسماعيلي بثنائية مباغتة على أرضه بالشوط الأول ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل انتهى الشوط الأول من مباراة الإسماعيلي ضد الاتحاد السكندري بتقدم زعيم الثغر بهدفين مقابل هدف في المباراة التى تجمعهما على ستاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

أحرز رزاق سيسيه الهدف الأول لزعيم الثغر فى الدقيقة 10 ، قبل أن يعزز السيد سالم تقدم الاتحاد بالهدف الثانى فى الدقيقة 13 من ركلة جزاء.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء للإسماعيلي في الدقيقة 34 قبل أن يهدرها عماد حمدي في الدقيقة 36 بعدما نجح عماد السيد في التصدي لها، قبل أن يقرر الحكم اعادتها بسبب تحرك عماد السيد من مكانه ويسجل منها أحمد أيمن هدف التعديل للدراويش في الدقيقة 38.

ويحتل الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 21 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 8، وسجل الفريق 22 هدفا، فيما استقبلت شباكه 25 هدفا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما يحتل الاتحاد السكندرى المركز الخامس برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 21 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 20 هدفاً وتلقت شباكه 16 هدفاً فيما لايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم وأحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي، عمر الوحش وأحمد مدبولي.

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الهجوم: بيكيتي سيلفا، عبد الرحمن مجدي وشيلونجو.

وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: السيد سالم، محمود شعبان، محمود رزق، كريم الديب.

خط الوسط: رزاق سيسيه، أحمد دونجا، عُمر الميداني.

خط الهجوم: أحمد راشد، مروان عطية، عبدالغني محمد.