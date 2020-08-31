إصابة دافيد سيلفا لاعب ريال سوسييداد بكورونا

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مدريد: أعلن نادي ريال سوسييداد الاسباني لكرة القدم الاثنين عن إصابة لاعبه المخضرم دافيد سيلفا المنضم حديثا الى صفوفه من مانشستر ستيي الانكليزي بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في بيان للنادي ان نتيجة سيلفا جاءت ايجابية "وهو الفحص الثاني الذي يخضع له اللاعب في الساعات الـ72 الماضية حيث ان الاول الذي خضع له الجمعة كان سلبيا".

وتابع ان سيلفا الذي عاد الاحد من بلباو الى سان سيباستيان لم يحتك بأحد من زملائه وهو لا يعاني من اي عوارض ويخضع للعزل المنزلي.

وانضم صانع الالعاب (34 عاما) بطل العالم وكأس أوروبا من سيتي في وقت سابق من هذا الشهر بصفقة حرة موقعا على عقد لمدة عامين.

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وسبق أن أصيب زميل سيلفا في الفريق ميكيل اويارزابال بـ"كوفيد-19" واستبدله مدرب المنتخب الوطني لويس انريكي بمهاجم فياريال جيرارد مورينو لتشكيلة منتخب لا روخا التي ستواجه المانيا في شتوتغارت الخميس قبل ان تستضيف اوكرانيا بعدها بثلاثة ايام ضمن منافسات دوري الامم الاوروبية.

وينطلق الموسم الجديد من الدوري الاسباني لكرة القدم في 12 سبتمبر المقبل.

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