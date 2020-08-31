بطولة إيطاليا: لاتسيو يكافىء إيموبيلي ويمدّد عقده حتى 2025

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روما: كافأ نادي لاتسيو الإيطالي هدافه تشيرو إيموبيلي على موسمه الرائع ومدّد عقده لخمس سنوات إضافية حتى 2025 الاثنين.

قال مدير التواصل في النادي ستيفانو دي مارتينو لقناة نادي العاصمة "التزم تشيرو إيموبيلي لخمس سنوات إضافية اليوم مع لاتسيو حتى 2025".

وأشارت صحيفة "لا غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية أنه سينال راتبا سنويا بقيمة 4 ملايين يورو.

وأحرز إيموبيلي في الموسم المنصرم جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في البطولات الأوروبية، بتسجيله 36 هدفا مع "بيانكوتشيليستي" في 37 مباراة ضمن الدوري المحلي.

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تابع "هذا أمر هام لأن إيموبيلي كان مُطاردا من أهم الاندية، ولانه حامل الحذاء الذهبي".

واشارت تقارير سابقة إلى رغبة أندية نابولي، ليفربول الإنكليزي وبرشلونة الإسباني بالتعاقد مع إيموبيلي، لكنه فّضل البقاء في روما، خصوصا بعد تأهل لاتسيو إلى دوري إبطال أوروبا.

وبهذا الخيار، يكون إيموبيلي (10 أهداف في 39 مباراة دولية) قد التزم مع لاتسيو حتى نهاية مسيرته تقريبا، إذ يبلغ راهنا 30 عاما.

وكانت افضل فترات إيموبيلي مع بيسكارا (2012) وتورينو (2014). ورفع إيموبيلي رصيده مع لاتسيو إلى 125 هدفا في 178 مباراة بعد انتقاله إلى ملعب "أوليمبيكو" في 2016 قادما من إشبيلية الإسباني.