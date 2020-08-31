طواف فرنسا: الأسترالي ايوان بطل المرحلة الثالثة

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سيسترون: أحرز الاسترالي كاليب ايوان المركز الاول في المرحلة الثالثة من طواف فرنسا للدراجات الهوائية الاثنين بعد انطلاقة قوية في الامتار الاخيرة سمحت له بتجاوز الايرلندي سام بينيت عند خط النهاية، فيما بقي القميص الاصفر بحوزة الفرنسي جوليان ألافيليب.

وحافظ ألافيليب الفائز بالمرحلة الثانية الاحد على القميص الاصفر، بعد المرحلة الثالثة التي امتدت لمسافة 198 كلم من ملعب نيس لكرة القدم الى بلدة سيستورون الواقعة على قمة إحدى تلال منقطة هوت بروفانس.

فاز ايوان بثلاث مراحل في طواف فرنسا 2019 الا انه بدأ نسخة هذا العام التي انطلقت بعد تأخر شهرين بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، بصورة سيئة بعد سقوطه في المرحلة الاولى التي شهدت حوادث عدة.

ومنح هذا الفوز فريق لوتو دفعة معنوية الذي خسر جهود دراجَين من اصل ثمانية بعد أن تعرض البلجيكي فيليب جيلبير لكسر في ركبته في المرحلة الاولى في حين استبعد الالماني يون ديغينكولب لعدم انهاء المرحلة الاولى في الوقت المناسب.

وقال ايوان (26 عاما) "لقد جرت الامور وفق الخطة، كان علي أن أتحرك في الوقت المناسب. كان مخيبا ان نخسر دراجين في اليوم الاول، ولكن الجميع تكاتف وابلينا بلاء حسنا".

وتابع "العالم يشاهد والجميع يرغب في ان يتواجد هنا، إنه أعظم سباق في العالم وانا سعيد".

ترتيب الدراجين الخمسة الاوائل في المرحلة الثالثة:

1- الاسترالي كاليب ايوان 5:17,42 ساعة

2- الايرلندي سام بينيت التوقيت ذاته

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3- الايطالي جياكومو نيتسولو التوقيت ذاته

4- الفرنسي هوغو هوفستيتير التوقيت ذاته

5- السلوفاكي بيتر ساغان التوقيت ذاته

الخمسة الاوائل في الترتيب العام:

1- الفرنسي جوليان ألافيليب 13:59,17 ساعة

2- البريطاني آدام ييتس بفارق 4 ثوان

3- السويسري مارك هيرشي بفارق 7

4- السلوفيني تاديج بوغاتشار بفارق 17

5- الايطالي دافيدي فورمولو بفارق 17