الارشيف / اخبار الرياضه

العشرى يلجأ للزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يلجأ للزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من الجهاز الإدارى إحضار شريط لمباراة الزمالك والمقاولون فى الجولة قبل الماضية والتى حسمها لاعبو الذئاب لصالحهم بهدفين مقابل هدف لتحديد مواطن القوة والضعف لفريق المقاولون قبل مواجهتهم يوم الخميس المقبل فى الجولة الـ24 للدورى.

ويسعى طارق العشرى إلى تحسين الصورة لدى جماهير بورسعيد بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق بالدورى وأدت لاحتلاله المركز السادس عشر بالمسابقة برصيد 21 نقطة بعد جائحة التى ضربت الفريق منذ عودة النشاط الرياضى.

يغيب كريم العراقى ظهير أيمن المصرى البورسعيدى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب المحدد لها الخميس المقبل فى الجولة الـ24 للدورى بعد إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى خلال اللقاء الأخير للنادى الساحلى أمام الأهلى .

Advertisements

ويخضع اللاعب مساء اليوم لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي الذى سيخضع له الفترة المقبلة .

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العشرى يلجأ للزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا