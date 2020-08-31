شكرا لقرائتكم خبر عن العشرى يلجأ للزمالك استعدادًا لمواجهة المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى من الجهاز الإدارى إحضار شريط لمباراة الزمالك والمقاولون فى الجولة قبل الماضية والتى حسمها لاعبو الذئاب لصالحهم بهدفين مقابل هدف لتحديد مواطن القوة والضعف لفريق المقاولون قبل مواجهتهم يوم الخميس المقبل فى الجولة الـ24 للدورى.

ويسعى طارق العشرى إلى تحسين الصورة لدى جماهير بورسعيد بعد سلسلة النتائج السلبية التى حققها الفريق بالدورى وأدت لاحتلاله المركز السادس عشر بالمسابقة برصيد 21 نقطة بعد جائحة كورونا التى ضربت الفريق منذ عودة النشاط الرياضى.

يغيب كريم العراقى ظهير أيمن المصرى البورسعيدى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب المحدد لها الخميس المقبل فى الجولة الـ24 للدورى بعد إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى خلال اللقاء الأخير للنادى الساحلى أمام الأهلى .

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ويخضع اللاعب مساء اليوم لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي الذى سيخضع له الفترة المقبلة .