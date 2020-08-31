شكرا لقرائتكم خبر عن تاريخ مواجهات الزمالك وبيراميدز قبل لقاء الصراع على المركز الثانى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مباراة من العيار الثقيل بين الزمالك وبيراميدز، يوم الخميس المقبل، على استاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، من المتوقع أن تشهد المباراة قوة وندية كبيرة بين الفريقين، حيث يسعى كل منهما لإقتناص الثلاث نقاط والابتعاد بالمركز الثانى، حيث يحتل الأبيض حاليًا المركز الثالث برصيد 45 نقطة، ويحتل بيراميدز المركز الثانى بنفس عدد النقاط.

منذ أن تغيير اسم نادى الأسيوطى ليتحول إلى نادى بيراميدز موسم 2018 – 2019، التقى الفريقان فى 4 مواجهات رسمية، شهدت فوز الزمالك بمباراتين فيما فاز بيراميدز فى مباراة وتعادلا فى مثلها.

الزمالك وبيراميدز 3 ــ 3 فى المواجهة الأولى

أول مباراة جمعت بين الزمالك وبيراميدز كانت فى الجولة التاسعة من مسابقة الدورى الممتاز موسم 2018 – 2019، وأقيمت يوم 24 يناير 2019، وانتهت بالتعادل الإيجابى بثلاثة أهداف لكل فريق.

الزمالك 0 - 1 بيراميدز

ثانى مباراة بين الزمالك وبيراميدز كانت بالجولة الـ 26 من منافسات الدورى الممتاز، وأقيمت يوم 23 أبريل 2019 وانتهت بهزيمة الأبيض بهدف دون رد.

Advertisements

الزمالك 3 - 0 بيراميدز

وتكرر لقاء الفريقين للمرة الثالثة ولكن هذه المرة فى نهائى كأس مصر نسخة 2019، والتى أقيمت يوم 8 سبتمبر 2019، وانتهت بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد والتتويج باللقب.

الزمالك 2 - 0 بيراميدز

وأخيرًا التقى الزمالك مع بيراميدز فى الجولة السابعة من مسابقة الدورى الممتاز للموسم الجارى، والتى أقيمت يوم 12 ديسمبر 2019، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين دون رد.