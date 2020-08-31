شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى وشيكابالا يستقبلان "السنوسى" بطل الأولمبياد الخاص..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، شيكابالا قائد الفريق، محمد السنوسي أحد أبطال الأولمبياد الخاص، وذلك فى مقر قلعة ميت عقبة، بعد إبداء السنوسي رغبته في رؤية شيكابالا ليقوم الأباتشى بدعوته لزيارة نادى الزمالك وقام بالتقاط الصورة التذكارية معه وإهدائه قميصه.

وجاء استقبال شيكابالا، للسنوسى، عقب نهاية تدريب الفريق حيث وضع الجهاز الفنى للزمالك، بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون، برنامجًا تدريبيًا خاصًا لمحمود عبدالرازق "شيكابالا" خلال مران اليوم، حيث يسعى الجهاز الفنى لتجهيز اللاعب بالشكل المناسب لمباريات الفريق المقبلة بعد انتهاء فترة الإيقاف التى أبعدته عن المباريات الأخيرة منذ بطولة السوبر، التى جمعت الفريق بنظيره الأهلى، فبراير الماضى، وانتهت بتتويج الأبيض باللقب.

وأدى شيكابالا برنامجًا خاصًا لزيادة معدلات لياقته الفنية والبدنية تحت إشراف أمير عبدالعزيز المدرب العام للفريق، وذلك استعدادا لمشاركته مع الزمالك فى مباراته المقبلة أمام بيراميدز فى المباراة التى ستجمع الفريقان فى إطار منافسات الجولة الرابعة والعشرون من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها فى الثامنة والنصف من مساء الخميس المقبل.

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وخاض لاعبو الزمالك تقسيمة فنية قوية خلال مران الفريق اليوم بمشاركة اللاعبين الذين لم يشاركوا بالتشكيل الأساسى أمام إنبى أمس، حيث قام الجهاز الفنى بتقسيم الفريق إلى مجموعتين وعمل تقسيمة شهدت تألق شيكابالا ومصطفى فتحى وحسام أشرف وعمر السعيد، وأشرف أمير عبد العزيز وأحمد عبد الرؤوف على التقسيمة الفنية، فى حين تولى كارتيرون قيادة التدريبات التأهيلية للاعبين الأساسيين برفقة مدربى الأحمال والتأهيل.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز فى مواجهة بيراميدز المقبلة والتى ستكون بمثابة صراع خاص على المركز الثانى هذا الموسم، بعدما تساوى الفريقان فى النقاط، حيث يحتل بيراميدز المركز الثانى برصيد 45 نقطة، بفارق الأهداف عن الأبيض الذى جاء فى المركز الثالث بجدول ترتيب المسابقة بنفس الرصيد من النقاط، حيث خاض الفريق الأبيض 23 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 13 مباراة وتعادل فى 6 لقاءات وهُزم فى 4 مواجهات، فيما سجل لاعبوه 30 هدفًا واستقبلت شباكه 17 هدفًا، فيما اعتبر الزمالك مهزومًا فى مباراة اعتبارية أمام الأهلى فى قمة الدور الأول بنتيجة 2 / 0 لعدم حضوره للمباراة فى موعدها، ليتقرر خصم 3 نقاط إضافية من رصيده بنهاية الموسم الجارى طبقًا لقواعد المسابقة.



أمير مرتضى وشيكابالا مع السنوسى