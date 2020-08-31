شكرا لقرائتكم خبر عن رزاق سيسيه يحرز الهدف الثالث للاتحاد أمام الإسماعيلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح رزاق سيسيه لاعب فريق الاتحاد السكندرى فى إحراز الهدف الثالث لفريقه والثاني له فى الدقيقة 87، أمام الإسماعيلى، فى المباراة التى تجمعهما على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، لتصبح النتيجة 3-1 للاتحاد السكندرى. تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد مجدي. خط الدفاع: محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم وأحمد أيمن. خط الوسط: عماد حمدي، عمر الوحش وأحمد مدبولي. الهجوم: بيكيتي سيلفا، عبد الرحمن مجدي وشيلونجو. Advertisements وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي: حراسة المرمى: عماد السيد. خط الدفاع: السيد سالم، محمود شعبان، محمود رزق، كريم الديب. خط الوسط: رزاق سيسيه، أحمد دونجا، عُمر الميداني. خط الهجوم: أحمد راشد، مروان عطية، عبدالغني محمد.

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