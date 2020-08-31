شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضرب الإسماعيلى بثلاثية فى الدورى المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح فريق الاتحاد السكندرى فى الفوز على الإسماعيلى بثلاث أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما على استاد الإسماعيلية بختام مواجهات الجولة الثالثة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، حيث أحرز رزاق سيسيه هدفين فى الدقيقة 10 و87 ، والسيد سالم من ركلة جزاء فى الدقيقة 13، بينما أحرز للاسماعيلى أحمد أيمن من ركلة جزاء فى الدقيقة 37.

وبهذه النتيجة، استمر الإسماعيلي المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري، برصيد 27 نقطة، جمعهم من 22 لقاء، فاز في 7 وتعادل في 6 وخسر 9، وسجل الفريق 23 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 28 هدفًا ولايزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى فيما استمر الاتحاد السكندرى في المركز الخامس ولكن ارتفع رصيده 34 نقطة بعد أن لعب 22 مباراة فاز في 8 وتعادل في 10 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبوه 23 هدفًا وتلقت شباكه 17 هدفًا فيما لا يزال لديه مباراة مؤجلة مع المصرى البورسعيدى.

تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي

خط الدفاع: محمد هاشم، إبراهيم أبو اليزيد، أسامة إبراهيم وأحمد أيمن.

خط الوسط: عماد حمدي، عمر الوحش وأحمد مدبولي

الهجوم: بيكيتي سيلفا، عبد الرحمن مجدي وشيلونجو.

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وجاء تشكيل الاتحاد السكندري على النحو التالي:

حراسة المرمى: عماد السيد.

خط الدفاع: السيد سالم، محمود شعبان، محمود رزق، كريم الديب

خط الوسط: رزاق سيسيه، أحمد دونجا، عُمر الميداني.

خط الهجوم: أحمد راشد، مروان عطية، عبدالغني محمد.