شكرا لقرائتكم خبر عن عدلى القيعى: الزمالك استفاد من وجود "الفار".. والأهلى أول من طالب بوجوده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عدلى القيعى مدير التعاقدات السابق بالأهلى أن نادى الزمالك استفاد من عدم وجود الـ"var" ومٌنع من فقد 9 نقاط أمام المقاولون ووادي دجلة والمقاصة في الدور الأول حيث تغاضي الحكام عن احتساب ثلاث ضربات جزاء اثنين لمصلحة المقاصة وواحدة لوادي دجلة.

وأضاف القيعى خلال برنامج ملك وكتابة بقناة النادى الأهلى أن الزمالك أيضًا استفاد في وجود الفار بسبب عدم أخد الحكام بقراره وخاصة في مباراة القمة التي ذبحنا فيها أمامهم بسبب الحكم الكرواتي في حين أن الفار تدخل وحرم الأهلي من أهداف.

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وكشف مدير التعاقدات السابق بالقلعة الحمراء عن أن ناديه أول من طلب تطبيق تقنية الفار وبعثنا بخطابين في سبتبمر 2018 ويناير 2019 في عهد المجلس السابق وطالبنا بتطبيق الفار وكنا عايزين نشوف الترتيب لو تم تطبيق الفار من بداية الموسم.

من ناحية أخرى وضع الجهاز الفنى للأهلى بقيادة السويسرى رينيه فايلر برنامجًا خاصًا لتجهيز محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الفريق لمواجهة الإسماعيلى ببطولة الدورى العام، ويفصل كهربا 7 أيام فقط عن انتهاء إيقافه والعودة من جديد لحسابات ناديه حيث ينتهى إيقافه بنهاية مباراة الأهلى وحرس الحدود المقرر إقامتها يوم 7 سبتمبر المقبل، وهو آخر تاريخ تم تدوين مباريات الدورى فيه بشكل رسمى، فيما يحق للاعب العودة لحسابات الأهلى بعد ذلك التاريخ.