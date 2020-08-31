شكرا لقرائتكم خبر عن كريم العراقى يغيب عن مواجهة المصرى والمقاولون.. تعرف على السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب كريم العراقى ظهير أيمن المصرى البورسعيدى عن مواجهة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب المحدد لها الخميس المقبل فى الجولة الـ24 للدورى بعد إصابته بتمزق فى العضلة الأمامية للقدم اليمنى خلال اللقاء الأخير للنادى الساحلى أمام الأهلى، ويخضع اللاعب مساء اليوم لعدد من الفحوصات الطبية والأشعة التشخيصية لتحديد برنامجه العلاجي والتأهيلي الذى سيخضع له الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى قام طارق العشرى المدير الفنى للمصرى البورسعيدى بعلاج أخطاء اللاعبين التى ظهرت فى اللقاء الأخير أمام الأهلى والتى خسرها الفريق بهدفين نظيفين فى الجولة الـ23 للدورى.

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وقد عقد العشرى جلسة مطولة مع لاعبيه على هامش تدريبات الفريق اليوم الذى استمر قرابة 90 دقيقة وطالبهم بطى صفحة الماضى والتركيز على المباريات المقبلة والتى أصبحت لا تقبل القسمة على اثنين فى ظل تأخر ترتيب الفريق واحتلاله المركز السادس عشر برصيد 21 نقطة ولديه ثلاث مباريات مؤجلة امام الإسماعيلى والإتحاد السكندرى وحرس الحدود.