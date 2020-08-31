شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الإثنين 31/8/2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأهلي يتراجع عن فكرة الإطاحة بالسنغالي آليو بادجي

تراجعت لجنة التخطيط للكرة بالأهلي عن الإتجاه الذي كان يسود بقوة داخل النادي خلال الفترة الماضية بالإستغناء عن السنغالي آليو بادجي مهاجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية الجارية ، وقررت اللجنة الإبقاء على اللاعب الذى تألق بشكل واضح خلال الفترة الماضية وأصبح أحد نجوم الشبتاك في الفريق حيث ظهر بشكل جيد للغاية في المباريات الثلاثة التى لعبها مؤخراً بشكل أساسي أمام أسوان والزمالك والمصري.

عبد الله السعيد جاهز لقيادة بيراميدز أمام الزمالك

تأكدت جاهزية عبدالله السعيد، قائد وسط فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، من الناحية الطبية، للمشاركة مع فريقه فى المواجهة المقبلة أمام الزمالك، والمقرر لها الخميس المقبل، باستاد الدفاع الجوى، ضمن منافسات الجولة 24 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

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عمرو السولية يغيب عن الأهلي أسبوعين بعد إصابته أمام المصرى

أكد الجهاز الطبى بالأهلى أن عمرو السولية، لاعب وسط الفريق، سيغيب عن التدريبات والمباريات لمدة لن تقل عن 15 يوماً بعد إصابته بتمزق بسيط فى العضلة الأمامية، ويغيب عمرو السولية عن الأهلى فى مواجهة وادى دجلة المقرر إقامتها الجمعة المقبلة، وبعدها مواجهة حرس الحدود على أقل تقدير.

طلب حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول من اتحاد الكرة إقامة مباراة توجو فى تصفيات أمم افريقيا باستاد القاهرة، بعدما أعلن الكاف إقامة مباراتىّ الفراعنة أمام توجو فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات فى الفترة من 9 حتى 17 نوفمبر المقبل. الزمالك يؤجل شكوى الرجاء المغربى فى قضية حميد أحداد استقرت إدارة نادى الزمالك، على تأجيل تقديم شكوى رسمية فى الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، ضد الرجاء المغربي، فى قضية المغربى حميد أحداد مهاجم الزمالك المعار لصفوف النادى المغربى، بعدما طالبت إدارة الزمالك من اللاعب العودة خلال الفترة الجارية إلى القاهرة عقب رفض مسئوليها لتمديد إعارته مع الرجاء بعد طلب الأخير استكمال اللاعب لمنافسات الموسم الحالى مع الفريق المغربى نظرا للتوقف الكروى الذى حدث بسبب جائحة كورونا