الاتحاد السكندري يهزم الإسماعيلي بثلاثية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

فاز الاتحاد السكندري على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت على ملعب استاد الإسماعيلية مساء الإثنين، ضمن منافسات الأسبوع الـ23 للدوري المصري الممتاز.

وحقق الاتحاد بقيادة طلعت يوسف أول فوز له في آخر ثماني جولات بالمسابقة المحلية، ليرفع رصيده إلى 34 نقطة من 22 مباراة، ليرتقي إلى المركز الخامس في جدول الترتيب.

وعلى الجانب الآخر، تجمد رصيد الإسماعيلي بقيادة أدهم السلحدار عند 27 نقطة ليظل في المركز الثامن.

افتتح الاتحاد السكندري التسجيل في الدقيقة العاشرة عن طريق الإيفواري رزاق سيسيه، بعدما استغل عرضية من الجبهة اليمنى ليحولها بضربة رأسية دخل شباك الإسماعيلي.

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وفي الدقيقة الـ13، ضاعف زعيم الثغر النتيجة أمام أصحاب الأرض من ركلة جزاء نفَّذها السيد سالم بنجاح داخل شباك الحارس محمد مجدي.

وأهدر الإسماعيلي فرصة تقليص الفارق بعدما أضاع عماد حمدي ركلة جزاء في الدقيقة الـ36، حيث تصدى لها عماد السيد، قبل أن يقرر الحكم إعادتها لتقدم حارس الاتحاد السكندري عن مرماه قبل تنفيذ الركلة.

وتمكن الإسماعيلي من إحراز ركلة الجزاء الثانية بعدما سددها أحمد أيمن بقوة في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الحارس عماد السيد في الدقيقة الـ38، وتصبح النتيجة (2-1) للاتحاد السكندري.

وفي الدقيقة الـ86، عاد رزاق سيسيه ليسجل الهدف الثاني له والثالث للفريق في شباك الإسماعيلي، بعدما انفرد بالحارس محمد مجدي ليودعها في المرمى، واضطر الحكم للجوء إلى تقنية الفيديو للتأكد من عدم وجود تسلل ضد المهاجم الإيفواري.