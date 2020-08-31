محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أعلن نادي ميلان الإيطالي تجديد عقد نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق، بشكل رسمي لمدة موسم آخر حتى 30 يونيو 2021.
وانضم زلاتان إلى زملائه في الفريق والمدرب ستيفانو بيولي في مركز ميلانيلو الرياضي اليوم الإثنين، حيث شارك في أول جلسة تدريبية له هذا الموسم.
وبعد ظهور سلبية نتائج فحوص كورونا التي خضع لها إبراهيموفيتش، توجه النجم السويدي إلى مقر النادي لتوقيع العقد الجديد.
ونشر نادي ميلان أمس الأحد مقطع فيديو لإبراهيموفيتش لدى وصوله إلى مطار ليناتي في ميلانو.
وقال صاحب الـ38 عاما إنه يتطلع إلى مواجهة المهام الجديدة.
وأضاف: "كل شيء على ما يرام، عدت إلى المكان الذي أشعر فيه أنني في بيتي، يجب أن نعمل. مثلما أقول دائما، لست هنا كتميمة، ولكن من أجل تحقيق النتائج."
وكانت الأشهر الماضية قد شهدت شائعات حول رغبة إبراهيموفيتش في الاعتزال لكن اللاعب نفى ذلك.
يذكر أن إبراهيموفيتش بدأ رحلته مع ميلان عام 2010 عندما شارك في 85 مباراة وسجل 56 هدفًا، قبل أن يعود للروسونيري في يناير الماضي، حيث سجل 11 هدفًا في 20 مباراة.
كانت هذه تفاصيل خبر رسميا.. ميلان يعلن تجديد تعاقده مع إبراهيموفيتش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.