رسميا.. ميلان يعلن تجديد تعاقده مع إبراهيموفيتش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي ميلان الإيطالي تجديد عقد نجمه السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، مهاجم الفريق، بشكل رسمي لمدة موسم آخر حتى 30 يونيو 2021.

وانضم زلاتان إلى زملائه في الفريق والمدرب ستيفانو بيولي في مركز ميلانيلو الرياضي اليوم الإثنين، حيث شارك في أول جلسة تدريبية له هذا الموسم.

وبعد ظهور سلبية نتائج فحوص كورونا التي خضع لها إبراهيموفيتش، توجه النجم السويدي إلى مقر النادي لتوقيع العقد الجديد.

ونشر نادي ميلان أمس الأحد مقطع فيديو لإبراهيموفيتش لدى وصوله إلى مطار ليناتي في ميلانو.

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وقال صاحب الـ38 عاما إنه يتطلع إلى مواجهة المهام الجديدة.

وأضاف: "كل شيء على ما يرام، عدت إلى المكان الذي أشعر فيه أنني في بيتي، يجب أن نعمل. مثلما أقول دائما، لست هنا كتميمة، ولكن من أجل تحقيق النتائج."

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت شائعات حول رغبة إبراهيموفيتش في الاعتزال لكن اللاعب نفى ذلك.

يذكر أن إبراهيموفيتش بدأ رحلته مع ميلان عام 2010 عندما شارك في 85 مباراة وسجل 56 هدفًا، قبل أن يعود للروسونيري في يناير الماضي، حيث سجل 11 هدفًا في 20 مباراة.