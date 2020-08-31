أول تعليق من حسنى عبد ربه بعد طرده من مدرجات ستاد الإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

شن حسني عبد ربه، لاعب منتخب مصر السابق، هجوما حادا على إدارة النادي الإسماعيلي، بعد منعه من حضور مباراة الفريق أمام الاتحاد بالدوري.

ونشر عبد ربه 3 مقاطع فيديو مصورة عبر الصفحة الشخصية له، لتوثيق ما حدث معه منذ دخوله لاستاد الاسماعيلية وحتى طرده.

وقال خلال ظهوره في المقطع المصور:" حضرت اليوم لمشاهدة فريقي رغم تلقيه هدفين في بداية المبارا وتمنيت عودة الفريق في اسرع وقت، ولم اتواجد هنا لتصفية حسابات مع أحد، وردا على ما يسألون عن دعمي للنادي ".

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وأضاف:" هذا بيتى غصب عن ابراهيم عثمان،وهذا نادينا وما يفعل الآن بأبناء النادي بمنعهم من الدخول لمشاهدة الفريق".

وتابع:" عمري ما هسيب الاسماعيلي ووالنادي سيعود بأبناءه ، ولن نقف مكتوفي الايدي ونهاية المجلس الحالي ستكون سيئة للغاية".

وأتم:"رفضوا دخولي المقصورة وبعدها طلب مني احد رجال الأمن مغادرة الملعب بشكل كامل وبالفعل سأغادر وأترك النادي لمجلس الإدارة الحالي والمنتفعين من تواجده "