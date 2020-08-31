"الزمالك استفاد من غياب الفار وبعد تطبيقه".. القيعي يرد على أمير مرتضى

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قالت قناة الأهلي إن نادي الزمالك استفاد من عدم تطبيق تقنية حكم الفيديو "الفار" واستفاد أيضاً بعد تطبيقه وعدم أخذ حكام المباريات بقراراته وخاصة في مواجهة القمة الماضية.

وكان أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك أكد السبت الماضي أن عدم تطبيق الفار منذ بداية الموسم الجاري تسبب في ابتعاد ناديه عى المنافسة على دوري WE المصري.

ورد عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات لمجلس إدارة الأهلي عبر برنامج "ملك وكتابة" وقال :" الزمالك استفاد من عدم تطبيق الفار ومنع من فقد 9 نقاط أمام المقاولون ووادي دجلة والمقاصة في الدور الأول ".

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وأضاف القيعي " تغاضي الحكام عن احتساب ثلاث ضربات جزاء، أثنين لمصلحة المقاصة وواحدة لوادي دجلة ".

وأكمل " الزمالك أيضاً استفاد في وجود الفار بسبب عدم أخد الحكام بقراره وخاصة في مباراة القمة التي ذُبحنا فيها أمامهم بسبب الحكم الكرواتي في حين أن الفار تتدخل وحرم الأهلي من أهداف ".

وكشف القيعي " الأهلي أول من طلب تطبيق تقنية الفار وبعثنا بخطابين في سبتبمر 2018 ويناير 2019 في عهد المجلس السابق وطالبنا بتطبيق الفار".

وأنهى " كنا عايزين نشوف الترتيب لو تم تطبيق الفار من بداية الموسم".