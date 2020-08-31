محمد فضل : أنهينا اللائحة الخاصة باتحاد الكرة وأرسلناها للفيفا وننتظر الموافقة

رفض محمد فضل ، عضو اللجنة الخماسية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، إدعاءات البعض بأنه الرجل القوي داخل منظومة اتحاد الكرة موضحاً أنه أمر إيجابي له أن يقال عليه ذلك ولكنه يرفض ذلك لأنه يعمل مع قامات يؤدون عملهم على أكمل وجه.

وتطرق فضل للحديث عن مرحلة تواجده في اتحاد الكرة، «طبيعي في أي عمل عام من يحبك أو يكرهك، لما تتواجد في مسؤولية في قرارات حاسمة ولا يمكن المجاملة فيها، وهو ما أنجحنا في بطولة أمم أفريقيا 2019 لم نكن نجامل أحد نهائيا، وفي النهاية معك مجموعة وتتعلم منهم وتقول الصح».

وأردف: «صنفوني إني من رجال أبوريدة لأني دائما أتحدث عنه بشكل جيد وأنسب له الفضل في الأدوار التي منحني إياها، وبعد البطولة أصبحت بيننا علاقة متميزة، لكن هذا الرجل من أقوى الناس الموجودة وتدير الكرة في العالم وعضو مكتب تنفيذي في الكاف، ومن ساعة ما دخلت اللجنة الخماسية لم يحدث بيننا أي تواصل، وطبيعي مع قرب الانتخابات فنرى الشائعات، والمهم لا تتأثر بكلام الناس، ولو أردت المشورة أكيد سأذهب للناس التي تثق فيّ وفي إمكانياتي مثل محمود الخطيب وأحمد

شوبير وعلاقتي مع أبوريدة جيدة أيضا وقابلته مؤخرا، ولكن أنا بقالي فترة زعلان من أحمد مجاهد».

وأشار: «أنهينا اللائحة الخاصة باتحاد الكرة وأرسلناها للفيفا ومنتظرين الموافقة، وقمنا بها بعد دراسة وافية، وأهم حاجة عندي الكرة المصرية ولازم تكون أمين على المكان المتواجد فيه».

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وأوضح: «موضوع استمرار الدوري فيه تفاصيل كثيرة، والفيفا قال إن عودة النشاط قرار راجع للحكومات وفيه مسؤولين قالوا إن ده تدخل وأقول لهم عيب أنتم لم تقرأوا القرار جيدا، والموضوع كان واضحا وأعلنه وزير الرياضة، وتم إعلان التدابير الصحية، وكأس مصر أيضا سيلعب عقب انتهاء الدوري». «VAR» وعن ملف تقنية حكم الفيديو «VAR»، أشار: «يجب أن أشكر كابتن جمال الغندور لأنه تعب جدا في هذا الملف، وتحدثنا في كل تفاصيله وناس كثر اشتغلوا على هذا الموضوع وعملنا تدريبات لـ52 حكما وتأخذ موافقة من (إيفاب) وتحضر السيارات والموضوع مكلف، وأنت متعاقد 3 سنوات ونصف وبعد نهايتها ستمتلك المعدات وأحدث أجهزة ستتواجد وقتها، وبعنا حقوق

(الفار) بنفس التكلفة التي تعاقدنا بها وهذا نجاح كبير جدا، ومفيش حاجة عدالة مطلقة ولكن الكل يشيد بالتقنية حتى الآن، ومصر بلد تحديات ومهم تأخذ الخطوة ولكن تدرسها أيضا بشكل جيد». وعن تكريم اللاعبين الذين دخلوا نادي المائة، قائلا: «الجوائز هذه تعلي قيمة البطولة، وتم تكريم عبدالله السعيد بها وهي سريعة وتسلم قبل المباراة بدقيقتين وممر شرفي للاعب ومفيهاش تفاصيل كثيرة، وعملنا 11 جائزة للناس القدامى وسنعمل حفلة لتسليمها لهم قريبا».

وعن تعيين حسام الزناتي، كرئيس للجنة المسابقات، قال: “لدينا مشكلة في مصر خاصة بالسن لو مدرب لديه 50 سنة سنوقل عليه المدرب الشاب، وهذا عيب يا جماعة والعبرة بالعلم وليس بالرقم، وممكن شخص لديه 60 سنة ولكن شاب في تعاملاته والعكس صحيح، وحسام الزناتي كان معني في البطولة وهو شخص واعد ومشروع الدولة أن تطلع كوادر شابة، وكان يهمني أطلع الناس الصغيرة وأعطي الفرصة لأكبر عدد، وناس شاهدوا ملف المتطوعين في البطولة، ولما تشوف شخص متعلم وشاكر جدا ولديه رؤية واحتكك بنواحي إدارية كثيرة وشاهد تفاصيل كثيرة في وقت قليل، وأنا أعرفه جيدا وعرضت الاسم ورؤيتي والتعامل وكنت أكثر واحد أعرفه، وكان مدير بطولة تحت 23 سنة، وأي حد أقدر أساعده مثلما تم مساعدتي”.

وأكد أنه استفاد الكثير من تجربته مع بيته النادي الأهلي وتعلم الكثير كما قضى فترة معايشة إدارية في ريال مدريد الإسباني موضحاً أنه كان يملك الطموح لتقديم الكثير للقلعة الحمراء.