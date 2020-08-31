الاتحاد السكندري يُسقط الإسماعيلي بثلاثية في الدوري

حقق نادي الاتحاد السكندري فوزاً صعباً على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي انتهت بينهما منذ قليل، ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ثلاثية الاتحاد السكندري جاءت عن طريق رزاق سيسيه بواقع هدفين في الدقيقتين 10، 85، ثم أضاف السيد سالم هدفًا في الدقيقة 13، في حين سجل

أحمد أيمن هدف الإسماعيلي في الدقيقة 38 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة يحتل الاتحاد السكندري المركز الخامس في سلم ترتيب الدوري الممتاز برصيد 34 نقطة، فيما يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد 27 نقطة.