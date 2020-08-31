محمد فضل : كارتيرون رفض انضمام فرانك كوم والخنيسي للأهلي

تحدث محمد فضل عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة المصري، عن فترة عمله مديراً للكرة بالنادي الأهلي.

وأكد فضل خلال تصريحات إذاعية، اليوم الاثنين، تفاوضه في وقت سابق مع الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية والبوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب لقيادة الأهلي وتواصل معهم رسمياً، مشيراً أن لجنة الكرة كانت

لها رأي آخر.

وأضاف أنه رشح فرانكوم نجم الترجي التونسي السابق، للانضمام للنادي الأهلي مقابل 50 ألف دولار بالإضافة إلى التونسي ياسين الخنيسي، مشيراً أن لجنة الكرة لم تقتنع بقدرات اللاعب.

وتطرق في حديثه عن ساليف كوليبالي لاعب الأهلي السابق، حيث أكد

أنه لم يكن يعرف اللاعب مؤكداً أن الفرتسي باتريس كارتيرون المدرب السابق للأهلي هو من طلب التعاقد مع اللاعب.

وأضاف:" بعد ما رحلت بدأت الناس تعرف إن الصفقات اللي جاءت بدأت من عندي باستثناء ياسر إبراهيم، وأمير توفيق، المتولي المنصب حاليا رجل رائع وهادئ ويكتسب الخبرات وكمل المسيرة ونجاح له وللنادي في المنصب اللي يجمع بين التسويق وإدارة التعاقدات وأفضل صفقة عملها الأهلي في الفترة الأخيرة".