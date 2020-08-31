إيقاف مدرب الهلال السعودي مباراتين

قررت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم الرومانى رازفان لوسيسكو المدير الفنى للهلال السعودى مباراتين وتغريمه 20 ألف ريال. وذلك بسبب إساءة لوسيسكو لحكم مباراة الهلال و الفيصلي، والتى انتهت بفوز الهلال بنتيجة هدفين دون رد . وسجل ثنائية فريق الهلال في مرمى الفيصلي؛ الفرنسي بافيتيمبي جوميز في الدقيقة 82، والسوري عمر خربين في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة الوحدة يوم الجمعة ٤ سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري كأس الجمعة ٤ سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين. وحسم نادي الهلال السعودي لقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الحالى بعد الفوز علي الحزم بنتيجة أربع أهداف مقابل هدف ليرتفع رصيده إلى النقطة ٦٦.

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