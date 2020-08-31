النصر السعودي يتعاقد مع أسامة خلف حتي ٢٠٢٤

نجحت إدارة نادى النصر السعودي برئاسة صفوان السويكت في التعاقد مع أسامة خلف لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الحزم، وذلك لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
وأعلن النصر عبر حسابه الرسمىعلى موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن الصفقة قائلا : "وقعت إدارة نادي النصر رسمياً مع الكابتن أسامه الخلف وذلك بعقد يمتد لأربع سنوات، متمنين له التوفيق بإذن الله مع ناديه العالمي".
ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بنادي النصر لمواجهة نظيره فريق إتحاد جدة يوم الجمعة ٤ سبتمبر، وذلك ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.
ويحتل فريق النصر المركز الثانيه بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد ٦٠ نقطة.
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