فاز فريق الكرة الطائرة الأول بنادي الزمالك علي فريق سموحة بثلاثة اشواط نظيفه ببطوله الدوري العام في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملاعب نادي الزمالك.

وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي.. 25 -21 25 - 17 25 - 23 .

ويقود الفريق .. المدير الفني الدكتور حسام عبد العزيز والمدرب العام عماد نصر والمدير الإداري تامر بيبرس والدكتور علاء عبد العظيم اخصائي علاج طبيعي وهاني سمير محلل تقني. الزمالك.وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي.. 25 -21 25 - 17 25 - 23 .ويقود الفريق .. المدير الفني الدكتور حسام عبد العزيز والمدرب العام عماد نصر والمدير الإداري تامر بيبرس والدكتور علاء عبد العظيم اخصائي علاج طبيعي وهاني سمير محلل تقني. ويواجه الفريق الجمعة القادم فريق هليوبوليس في بطولة الدوري .



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الزمالك يهزم سموحة في دوري الطائرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.