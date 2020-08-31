الزمالك يهزم سموحة في دوري الطائرة

فاز فريق الكرة الطائرة الأول بنادي الزمالك علي فريق سموحة بثلاثة اشواط نظيفه ببطوله الدوري العام في المباراة التي أقيمت بينهما علي ملاعب ناديالزمالك.
وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي.. 25 -21 25 - 17 25 - 23 .
ويقود الفريق .. المدير الفني الدكتور حسام عبد العزيز والمدرب العام عماد نصر والمدير الإداري تامر بيبرس والدكتور علاء عبد العظيم اخصائي علاج طبيعي وهاني سمير محلل تقني.
ويواجه الفريق الجمعة القادم فريق هليوبوليس في بطولة الدوري .
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