غدًا..مؤتمر صحفي للجنة المنظمة لمونديال اليد للإعلان عن تفاصيل القرعة

تعقد اللجنة المنظمة لبطولة العالم لكرة اليد مصر 2021 مؤتمراً صحفياً صباح الغد بأحد الفنادق بمصر الجديدة للإعلان عن تفاصيل حفل قرعة بطولة العالم لكرة اليد والمزمع إقامتها بمصر خلال الفترة من ١٤ وحتي ٣١ يناير من العام المقبل.

ويشهد الموؤتمر الصحفي اليوم الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس اللجنة المنظمة وإتحاد اليد وأعضاء مجلس الإدارة و حسين لبيب مدير البطولة .

وكانت اللجنة المنظمة عقدت إجتماعها الأسبوعي أمس بمقر الوزارة الدكتور أشرف صبحي وزير

الشباب والرياضة لمناقشة آخر المستجدات الخاصة بإنهاء الإنشاءات الجاري العمل بها في أربع استادات مختلفة وهي صالة ٦ أكتوبر وبرج العرب واستاد العاصمة الإدارية والصالة الكبري باستاد القاهرة والتي بلغت قيمة تكلفتها ثلاثة مليارات و ٩٠٠ مليون جنيه بالإضافة إليّ الملاعب الملحقة بها للتدريب .كما تناول اللقاء أيضا الملامح الرئيسية لحفل القرعة والبرنامج المقترح لها.من جانبه شدد الدكتور أشرف صبحي على ضرورة مراعاة خروج كافة التفاصيل الخاصة بالبطولة بالشكل اللائق بمكانة مصر العالمية، مضيفا ان المنظومة تعمل على قدم وساق وبتعاون مع مختلف الجهات المعنية، مشيراً إلى التنسيق والتواصل المستمر مع الاتحاد الدولى لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى في كافة التفاصيل والخطوات والتوقيتات الخاصة بالبطولة.

فيما اكد حسين لبيب مدير البطولة انه تم الانتهاء من التميمة الخاصة بالبطولة والتي تم تصنيعها بأحد الدول الأوروبية والتي سيتم الإعلان عنها خلال حفل قرعة المونديال الذي سيقام يوم السبت المقبل تحت سفح أهرامات الجيزة وهو المكان الذي يتسع لإستضافة ممثلي ورؤساء الدول المشاركة من القارات الخمس والبالغ عددهم ٣١ دولة بالإضافة إليّ مصر الدولة المضيفة للبطولة