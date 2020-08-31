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الاتحاد يتقدم علي الاسماعيلي بهدفين في شوط أول مثير

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انهي فريق الاتحاد السكندري الشوط الأول من مباراته أمام مضيفه الاسماعيلي متقدماً بهدفين مقابل هدف في المواجهة النارية التي تجمعهما ضمن نافسات الجولة 23 للدوري الممتاز.

فرض الاتحاد سيطرته منذ بداية المباراة ونجح في ترجمة هذا التفوق مبكراً بتسجيل الهدف الاول في الدقيقة العاشرة بضربة راس رائعة من رزاق سيسيه، قبل أن يعزز السيد سالم

تقدم زعيم الثغر بالهدف الثاني من ركلة جزاء في الدقيقة 13.

وحاول الاسماعيلي العودة في النتيجة وضغط هجومياً علي دفاع الاتحاد حتي نجح احمد مدبولي في الحصول علي ركلة جزاء سجلها احمد ايمن في الدقيقة 34.

 

 

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